Colloqui informativi e di orientamento al lavoro nel settore sanitario: domani alla Cattolica a Campobasso

Il Coordinamento Regionale EURES (Servizi Europei per l’Impiego) dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso ed il Servizio EURES Irlandese, organizza l’ “European Job Days Irlanda“. La manifestazione rientra nelle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del Regolamento che ha istituito la libera circolazione in Europa.

L’evento si svolgerà mercoledì 31 ottobre dalle ore 9.30 presso la Fondazione “Giovanni Paolo II” di Campobasso. Introdurrà i lavori il Direttore Generale della Fondazione, Mario Zappia. Interverranno, tra gli altri, l’Assessore regionale al Lavoro Luigi Mazzuto, i Consulenti EURES Irlandesi Edward Kavanagh e Cathy Moran, i responsabili delle Risorse Umane irlandesi Brookhaven & Droimin, Carechoice e HCI.

Le iniziative promosse dalla Commissione Europea hanno l’obiettivo di spiegare i vantaggi della mobilità occupazionale nell’Unione Europea ed il funzionamento dei servizi e progetti europei a sostegno di chi cerca o offre lavoro, nonché offrire ai datori di lavoro e ai candidati in cerca di occupazione la possibilità di incontrarsi, favorendo esperienze formative e professionali per una mobilità circolare in Europa. Al termine dei lavori, sarà possibile effettuare colloqui individuali informativi e di orientamento al lavoro, nonché sostenere colloqui di lavoro per il settore sanitario. Tra le figure richieste gli infermieri, i tecnici, i radiologi, i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali e gli operatori sanitari, per i quali non è necessaria alcuna qualifica in quanto le attività formative per “assistente sanitario” si terranno direttamente sul posto di lavoro.