Comune di Termoli, avviso per due tirocini per laureati all’Ufficio Europa

Il Comune di Termoli ha pubblicato un avviso per la selezione di n.2 unità da impiegare in altrettanti tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo presso l’Ufficio Europa. I due tirocini, da espletarsi uno in ambito economico e l’altro in ambito amministrativo, sono rivolti a soggetti laureati, residenti nella Regione Molise e che risultino in una condizione di disoccupazione di lungo corso (almeno 1 anno). I tirocini avranno una durata di 6 mesi. Per partecipare occorre presentare la domanda al Comune di Termoli entro il termine del 5 ottobre.