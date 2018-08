Il Molise tra luoghi e tradizioni negli scatti del concorso fotografico Lefra

Il Comune di Ripalimosani promuove e organizza il quinto concorso fotografico “Leonardo Tartaglia – LEFRA”, in omaggio al fotoreporter scomparso nel 2013 che, in oltre un cinquantennio di instancabile attività, ha fissato nei suoi scatti gli innumerevoli aspetti delle comunità molisane, con le loro caratteristiche, tradizioni, evoluzioni. Un lavoro certosino e continuo svolto con grande professionalità e passione da Lefra, oggi prezioso patrimonio documentaristico che con la sola forza delle immagini racconta il Molise in tutte le sue sfaccettature.

Il tema del concorso è “Il Molise: le tradizioni, i luoghi e gli eventi”: i partecipanti al concorso sono chiamati a rappresentare, attraverso una fotografia, i significati e le suggestioni evocate dalle tradizioni o da un evento tipico della cultura e dei luoghi molisani. La partecipazione al concorso Lefra è aperta a tutti i fotografi dilettanti di qualsiasi età e nazionalità.

Le immagini pervenute per il concorso verranno pubblicate in ordine cronologico di arrivo sulla pagina Facebook dedicata all’evento a partire dal 10 agosto e fino al 20 gennaio 2019. Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è fissato, dal regolamento, per il 12 gennaio.