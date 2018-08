Corti d’Appello di Roma, L’Aquila e Campobasso: selezione per esperti psicologi

Ci sono ancora pochi giorni per presentare domanda per la selezione indetta dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, Abruzzo, Molise per esperti psicologi.

La selezione è finalizzata alla creazione di un elenco da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso le Corti d’Appello di Roma, L’Aquila e Campobasso. Per presentare domanda, oltre alla laurea, sono necessarie anche l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato in data 3 agosto prevedendo il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione delle domande.