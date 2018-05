Dipartimento giustizia minorile e di comunità: avviso di selezione per psicologi

Il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna Bologna, ha pubblicato un avviso per la selezione di esperti in psicologia da inserire in due distinti elenchi di esperti in psicologia relativi alle Corti di Appello di Bologna e di Ancona, cui attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nelle regioni Emilia Romagna e Marche. La domanda di partecipazione da parte di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti deve essere inviata entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso, avvenuta il 14 maggio.