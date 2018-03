Italia-Brasile: dal globale al locale e ritorno. In programma un seminario Unimol

Italia-Brasile. Non è un partita di calcio quella in programma nelle aule dell’Università degli Studi del Molise nelle giornate del 4 e 5 aprile, ma una due giorni dedicata al tema dello sviluppo territoriale, sia in senso globale che locale e con un focus sulle realtà dei due paesi. A promuovere il seminario, dal titolo “Nuovi paradigmi e nuovi modelli di azione: dal globale al locale e ritorno“, sono il Dipartimento di Economia e il Centro di ricerca di Ateneo per le risorse Bioculturali e lo sviluppo locale (BIOCULT).