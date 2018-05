Italy Mondo cerca nuove figure professionali a Campobasso

La società italo-americana ‘italyMONDO!’, con sede a New York e Campobasso, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire all’interno dell’area turistica ed amministrativa presenti nel capoluogo molisano.

Si tratta di una vera ed unica opportunità di lavoro da non perdere in Molise per i molisani, per la quale non sono richiesti particolari requisiti o esperienze pregresse, ma solo un’ottima conoscenza della lingua inglese e residenza, domicilio o radici nella regione Molise.

Il primo ‘Job Day’, che si terrà sabato 12 maggio, ha fatto già registrare il tutto esaurito. Tuttavia, c’è ancora una possibilità per coloro i quali non ne siano venuti a conoscenza. Infatti, visto il gran successo di adesioni — con centinaia di candidature già ricevute — la società italo-americana ha voluto organizzare un secondo appuntamento previsto per sabato 26 maggio.

Una candidatura accattivante ed una lettera di presentazione ben scritta, in grado di destare interesse, rappresenta sicuramente un buon biglietto da visita per essere selezionati e partecipare ad un evento che è molto più di un semplice colloquio di lavoro, ma una vera e propria esperienza di ‘recruiting’ in stile americano. Solo i migliori 100 candidati saranno selezionati per partecipare a questa originale esperienza. In particolare, gli aspiranti saranno chiamati a sostenere tre colloqui: il primo, di gruppo, con alcuni membri del team ‘italyMONDO’ e poi altri due colloqui con il Management Team e, a seguire, con i titolari della società.

“Noi scegliamo solo i migliori, e li vogliamo molisani – questo il motto dell’italo-americano Peter Farina, titolare dell’azienda e di origini molisane – il Molise esiste e ha bisogno di crescere e valorizzare le proprie risorse partendo proprio dai giovani, e non solo, che popolano questa regione. I quali, spesso sono costretti ad emigrare altrove per mancanza di opportunità. Il mio obiettivo è quello di offrire loro l’opportunità di restare”.

Presentare la propria candidatura è molto semplice. Basta inviare il proprio curriculum vitae (con foto) ed una lettera di presentazione all’indirizzo e-mail: jobs@italymondo.com.