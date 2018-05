Poste Italiane seleziona in tutta Italia laureati in Economia: come candidarsi

Nuove selezioni in Poste Italiane per laureati in discipline economiche per la copertura di posti da Consulenti finanziari e assicurativi in tutta Italia. Oltre alla laurea magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110, tra i requisiti c’è anche l’età: max 29 anni ad eccezione dei candidati di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per i quali il limite è di 35.

Per candidarsi occorre andare sull’area carriere del gruppo Poste Italiane, consultare le offerte di lavoro disponibili e inserire il proprio curriculum vitae entro il termine del 24 maggio.