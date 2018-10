Servizio Civile Agorà: pubblicate le date dei colloqui per la selezione dei volontari

L’agenzia per il Servizio Civile Agorà ha reso noto sul suo portale quali sono le date per i colloqui utili alla selezione dei volontari da impiegare nei 406 progetti di servizio civile universale sperimentale. L’associazione precisa che gli elenchi degli ammessi ai colloqui verranno pubblicati entro le 24 ore precedenti le date dei colloqui stessi.

I colloqui per i progetti Arancio Campobasso, Argento Campobasso, Avion Fornelli 1.0, Avion Isernia 1.0, Azzurro Molise 1.0, Mondi Connessi, Turchese Molise si terranno il 12/10/2018 a partire dalle ore 08,30 e fino alle ore 18,30 presso la sede dell’Agenzia Agorà via L. d’Amato 5/9 a Campobasso.

Mentre i colloqui per i progetti Ambra Irpinia 1.0, Avion Avellino 1.0, Blu Avellino 1.0, Grigio Cosenza 1.0, Oro Partenio 1.0, Pervinca Bucciano 1.0, Pervinca Irpinia 1.0, Pervinca Sannio 1.0, Turchese Avellino 1.0, Verde Irpinia! si terranno il giorno 10/10/2018 a partire dalle ore 08,30 e fino alle ore 18,30 presso il “Centro Sociale – Samantha della Porta”, sita in via Morelli e Silvati di Avellino.