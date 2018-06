Servizio Civile: bando per 3500 volontari nelle regioni del centro-sud

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato un bando di selezione per 3556 volontari da impiegare in 411 progetti di Servizio Civile nell’ambito dell’ “Iniziativa occupazione giovani” – PON IOG, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Possono partecipare ai bandi di selezione giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione, i cosiddetti NEET. Può presentare domanda anche chi ha già svolto il servizio civile. Il termine per la presentazione delle domande è il 20 luglio.