Servizio civile, a Termoli si selezionano quattro giovani

Nell’ambito della selezione di n. 308 volontari da avviare nei progetti di servizio civile nella Regione Molise, si cercano 4 volontari da impiegare nel progetto Orient’Azione presentato da Scuola e Lavoro di Termoli. I volontari selezionati, che per 12 mesi avranno un compenso mensile di € 433,80, opereranno come addetti alla segreteria e come tutor formativi.

Per candidarsi gli aspiranti volontari devono presentare l’apposita domanda scaricabile dal sito di Scuola e Lavoro entro il 28/09/2018 alle ore 18,00. Ulteriori informazioni (requisiti di accesso, scheda di sintesi del progetto, etc.) sono presso la segreteria di Scuola e Lavoro, a Termoli in Via XX Settembre 55, 0875 702293.