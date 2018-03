Tecnici, amministrativi e agenti per Unipol: ecco l’elenco delle proposte di lavoro

Sono soprattutto a Bologna le sedi delle figure lavorative che il gruppo Unipol sta cercando. Ma ci sono anche molte altre località in cui è possibile trovare uno dei posti di lavoro nelle posizioni aperte della compagnia assicurativa: molti posti in Lombardia, si sa, ma anche in Piemonte, in Veneto, nel Lazio e in Campania.

L’elenco delle proposte è disponibile on line, sul sito aziendale che riporta anche tutti i dettagli delle posizioni e le modalità di domanda. Numerose le figure richieste, dal semplice procacciatore alle figure tecniche o manageriali. Vale la pena dare uno sguardo.