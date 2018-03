Dopo Isernia e Campobasso, anche gli altri Ambiti Territoriali Sociali del Molise hanno pubblicato i rispettivi bandi per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze:

Ats Termoli;

Ats Larino;

Ats Venafro;

Ats Riccia Bojano;