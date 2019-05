Alternanza Scuola Lavoro: pubblicato il nuovo bando per il Molise

La Camera di Commercio del Molise ha pubblicato il bando per il 2019 nell’ambito del programma “Alternanza Scuola Lavoro” che riconosce incentivi alle imprese finalizzati a stimolare l’accoglienza di studenti e a favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

Due le novità rispetto alla scorsa annualità: sono ammissibili ai finanziamenti percorsi della durata di almeno 35 ore svolti nel periodo tra il 1/9/2018 e il 5/10/2019, in riferimento ad una o più convenzioni sottoscritte con Istituti Scolastici e/o Centri di Formazione Professionale; il valore del contributo riconosciuto è € 800 per la realizzazione di n. 1 percorso individuale; € 1.200 per n. 2 percorsi individuali; € 1.600 per n. 3; € 2.000,00 per n. 4 percorsi individuali. La dotazione complessiva del bando è di 40 mila euro.

Le imprese possono presentare domanda esclusivamente a mezzo PEC a partire dalle ore 10.00 del 10/06/2019 sino alle ore 23.59 del 5/10/2019.

Il 29 maggio, alle ore 10 presso la sede della Camera di Commercio di Campobasso e alle 15 in quella di Isernia, si terrà un incontro tecnico per fornire informazioni e delucidazioni per quanti volessero accedere al bando.