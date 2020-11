Abruzzo e Puglia: una quarantina di posti a bando in tre comuni

Sono sulla Gazzetta ufficiale i vari posti di lavoro messi a bando dai Comuni d’Italia. Comuni che per lo più cercano una figura da inserire in pianta organica. Ma ce n’è qualcuno che di posti a concorso ne ha di più. Una quarantina in tutto solo su tre comuni del centro sud.

E’ il caso di Pineto (TE) che ha bandito il concorso per 5 istruttori amministrativi, di San Severo (FG) che di istruttori ne cerca 9, tutti istruttori direttivi. E poi c’è Trani (BA), che di personale ne cerca tanto: 28 figure da collocare in vari profili professionali, dal contabile all’amministrativo tecnico, dalla polizia locale agli assistenti sociali.

Tutti i bandi scadono il 6 dicembre 2020. I dettagli sui rispettivi siti istituzionali.