Agenzia Agorà, le date dei colloqui del Servizio Civile

L’Agenzia Agorà rende note le date dei colloqui per la selezione di 417 operatori volontari, da impegnare in 20 progetti di Servizio Civile Universale approvati e finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Per quanto riguarda i candidati ai sette progetti presenti in Molise, Ametista, Celeste, Diamante, Giada, Molise Noblesse e Stay Human, i colloqui si svolgeranno il giorno 08 novembre 2019 a partire dalle ore 09,30 e fino alle ore 18,30 presso la sede dell’Agenzia Agorà via L. D’Amato 5/C ( Cb).

Si ricorda che è necessario portare con sè un valido documento di riconoscimento, la fotocopia dello stesso e copia del codice fiscale e la copia cartacea della domanda scaricata dalla piattaforma DOL.

Gli elenchi contenenti gli ammessi e gli esclusi nonché l’indicazione dell’ora prevista per il colloquio degli operatori volontari ammessi verranno pubblicati, sul sito, 24 ore prima del colloquio stesso.