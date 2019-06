Centri per l’impiego, assunzioni e concorsi

Sono stati pubblicati quattro BANDI da parte della Regione Toscana per 709 nuovi operatori che andranno a rafforzare il sistema dei centri per l’impiego. I quattro bandi per funzionario e assistente in politiche del lavoro, junior e senior a seconda del titolo di studio, sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con termine per la presentazione delle domande fissato al 16 agosto.

I primi posti ad essere ricoperti attingendo dalla graduatoria dei concorsi saranno in tutto 49 a cui si aggiungeranno, non appena arriveranno le risorse previste, altri 352 e poi, a seguire entro il 2021 altri 300. Nella selezione si terrà conto dell’esperienza già maturata all’interno dei Cpi toscani. Il piano nazionale per il rafforzamento dei centri prevede l’arrivo, in due anni, di oltre 11 mila operatori a livello nazionale di cui, appunto 700 in Toscana che andranno aggiungersi ai 400 già in servizio.