Concorso per Ingegneri, il bando

La Regione Veneto ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di 50 Ingegneri – Specialisti Direttivi Tecnici ad indirizzo Ingegneristico – Cat. D posizione economica D1. E’ richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

Diplomi di laurea (DL), conseguiti in vigenza del vecchio ordinamento universitario oppure diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 e DM 270/04, ad essi equiparati in:

– architettura, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dei materiali, ingegneria edile, ingegneria edile – architettura, ingegneria elettrica e ingegneria per l’ambiente ed il territorio.

Per le Lauree ex D.M. 509/1999: 04 “Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile”, 07 “Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, 08 “Ingegneria civile e ambientale”, 27 “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura”.

Per le Lauree ex D.M. 270/2004: L-17 “Scienze dell’architettura”, L-23 “Scienze e tecniche dell’edilizia”, L-21 “Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale”, L-7 “Ingegneria civile ed ambientale”, L-32 “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura”.

La domanda di ammissione al concorso della Regione Veneto dovrà essere presentata esclusivamente online alla seguente pagina entro il 16 Dicembre 2019.