Concorso per Operatori Giudiziari, il bando

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il BANDO per l’assunzione di 616 operatori giudiziari con contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro full time. Il concorso è finalizzato alla copertura dei posti vacanti negli uffici di alcune Regioni italiane cioè: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,Toscana, Veneto.

Gli iscritti ai Centri per l’impiego, per essere idonei alla partecipazione al concorso, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani o di un altro stato membro UE. Possono partecipare anche i familiari di cittadini italiani o UE stranieri ma titolari del diritto di soggiorno (compreso quello permanente);

non ci sono limiti di età. Basta avere più di 18 anni;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Quindi per partecipare a questo concorso basta la licenza media;

avere un’idoneità fisica per lo svolgimento delle funzioni previste dalla procedura.

Il concorso per operatori giudiziari è composto da una prova pratica di idoneità ed un colloquio. Verranno ammessi un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili (quindi 1.232 ammessi per 616 posti). Prima verrà stilata una graduatoria in base ai titoli in possesso dei candidati, poi avranno luogo le due prove.