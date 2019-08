Concorso per Tecnici Agroforestali, il bando

E’ stato pubblicato un BANDO di concorso per la copertura di 70 posti per tecnici agroforestali presso l’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA DI PADOVA. Il concorso pubblico per esami prevede l’inserimento di specialisti tecnici ad indirizzo agroforestale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui ventuno posti riservati ai militari volontari congedati senza demerito.

E’ prevista una eventuale preselezione, una prova scritta con quesiti a risposta sintetica oppure elaborato su: Normativa comunitaria in materia di Politica Agricola Comune (PAC), Sviluppo Rurale, Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), Normativa comunitaria e nazionale sugli Organismi Pagatori, Ordinamento dell’Organismo pagatore della Regione Veneto, Cenni sulla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, in particolare nei settori agricolo e forestale, Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al provvedimento amministrativo, al diritto di accesso ed alla tutela della privacy, Nozioni sulle istituzioni pubbliche comunitarie, statali e regionali, con particolare riferimento all’ambito agricolo, Elementi di Sistemi territoriali (GIS).

Le domande si possono presentare fino al 1 settembre 2019.