EURES ricerca personale, colloqui in Molise

L’Agenzia Regionale Molise Lavoro in collaborazione dei Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli, svolge una selezione di personale, “Obiettivo Tropici”, per la stagione invernale 2019/2020, per impieghi in Italia e all’estero grazie al Servizio EURES.

I colloqui di lavoro si terranno dalle ore 9.30 nelle seguenti giornate:

26 novembre al Centro per l’Impiego di Isernia, via Berta n.1;

27 novembre al Centro per l’Impiego di Campobasso, piazza Molise n. 65;

28 novembre presso Sala Comune di Termoli, via Sannitica n. 5.

Le figure richieste sono oltre 300 tra: animatori, accompagnatori sci, chef, sportivi, bagnini, istruttori di fitness, tecnici audio/luci, scenografi, costumisti, responsabili mini club, etc. E una rete di cooperazione tra i Paesi membri dello SEE (Spazio Economico Europeo) che ha lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello Spazio economico europeo.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura a:info@obiettivotropici.it, inserendo nell’oggetto: “Selezioni OT – Regione Molise”. Per ulteriori informazione è possibile contattare il Serivizio EURES Molise al 0874416424 – eures@moliselavoro.it.