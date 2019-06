Interventi in favore di persone disabili, l’avvio dell’ATS di Isernia

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (di seguito ATS) ha pubblicato un AVVISO PUBBLICO riguardo al «FNA 2018 – Programma Attuativo “FNA 2018 – Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio“.

Il Programma è finalizzato ad assicurare nella Regione Molise un sistema assistenziale alle persone, assistite a domicilio, adulti e minori, in condizione di disabilità gravissime, con interventi assistenziali domiciliari, contributi in favore di minori per la frequenza di corsi volti all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia e contributi per l’inserimento presso i Centri Socio Educativi Diurni in attività finalizzate a favorire l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze, previste da progetti innovativi.