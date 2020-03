L’ASREM del Molise è alla ricerca di 80 O.S.S.

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID 19, questa Azienda indice il presente avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) disponibili a stipulare 80 incarichi libero professionali per espletamento di attività assistenziale nell’ambito dei Plessi Ospedalieri Asrem.

Il candidato individuato per l’assunzione sarà tenuto a sottoscrivere contratto individuale libero professionale di lavoro. A fronte dell’erogazione delle prestazioni libero professionali degli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) è previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo determinato in € 18,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA, ritenute fiscali, ecc.

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato e consegnata, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e al Curriculum. In considerazione dell’urgenza le istanze dovranno essere presentate solo con il seguente mezzo: mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata asrem@pec.it, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato esclusivamente in un unico file formato PDF.

Attestato di Operatore Socio Sanitario;

non essere attualmente dipendente e/o non essere titolare di incarichi conferiti dal SSN, da strutture accreditate dal SSN o di altra Pubblica Amministrazione.

Di seguito il link per scaricare il bando e la modulistica.