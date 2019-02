Lavorare come educatori, il bando

ll Comune di Firenze ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 11 unità di personale da assumere a tempo indeterminato nel ruolo di Educatori di Asilo Nido.

i partecipanti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia:

– Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione;

– Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

– Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria;

– titoli di studio per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia previsti dalla specifica normativa della Regione Toscana.

Il bando di concorso scade in data 18 marzo 2019. Per qualsiasi informazione consultare il sito del Comune di Firenze.