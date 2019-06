Lazio, concorso pubblico per 355 risorse

La Regione Lazio ha pubblicato sette BANDI pubblici per la selezione di 355 risorse da impiegare in vari profili professionali per il potenziamento dei centri per l’impiego. Le selezioni sono rivolte a diplomati e a laureati. Le posizioni sono:

200 posti nel ruolo di Esperto mercato e servizi per il lavoro;

60 posti nel ruolo di Assistente mercato e servizi per il lavoro;

10 posti nel ruolo di Esperto service designer;

25 posti nel ruolo di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche;

20 posti nel ruolo di Esperto comunicazione e relazioni internazionali;

20 posti nel ruolo di Esperto statistico;

20 posti nel ruolo di Esperto Area informatica.

I partecipanti ai concorsi pubblici della Regione Lazio saranno valutati attraverso l’esito di due prove scritte – una a carattere teorico, l’altra a carattere pratico – e una prova orale. Qualora il numero delle domande per ogni concorso superi quello stabilito dalla Commissione, si procederà con una prova preselettiva, finalizzata a ridurre il numero dei candidati. Le prove d’esame si terranno sugli argomenti elencati sui singoli bandi di concorso.

I bandi di concorso scadono in data 25 luglio 2019.