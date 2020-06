Personale ATA, bando di concorso per chi ha 24 mesi di servizio

Le domande di partecipazione ai concorsi ATA 2020 devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica fino alle ore 23.59 del 3 giugno 2020. Le istanze devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIUR, raggiungibile da questa pagina. Per utilizzare il servizio web del MIUR Istanze Online occorre essere registrati o disporre delle credenziali SPID, e aver effettuato l’abilitazione. Per maggiori dettagli fare riferimento ai bandi.