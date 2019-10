Regione Molise, bando di concorso per 28 profili

La Regione Molise ha indetto due concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di 28 figure. Si tratta di 14 posti per diplomati e 14 posti per laureati. Per la categoria C1 (diplomati) sono messi al bando:

4 posti per il profilo professionale amministrativo contabile;

5 posti per quello tecnico amministrativo;

5 posti per il profilo informatico amministrativo

Per il concorso destinato alla categoria D1 (laureati) sono messi al bando:

4 posti per il profilo amministrativo contabile;

5 posti per il profilo professionale informatico amministrativo;

5 per il profilo professionale tecnico amministrativo.

Le domande scadono il 17 novembre 2019.