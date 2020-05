Ripartenza sicura. Bando Regione Molise per le imprese

La Regione Molise ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell’attuazione di un piano per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la sicurezza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

A chi è rivolto? Alle piccole e medie imprese (PMI) e liberi professionisti che hanno subito la chiusura delle attività in relazione alle disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020.

Le attività dovranno essere svolte esclusivamente presso sedi operative ubicate nel territorio molisano. È ammessa la presentazione da parte dei beneficiari di una sola istanza.

Le domande di agevolazione, redatte secondo la modulistica appositamente predisposta, dovranno essere presentate tramite l’applicazione “MoSEM”, a partire dalle ore 10 del 27 maggio 2020.