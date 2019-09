Servizio Civile Universale, l’Agenzia Agorà pronta a reclutare i volontari

L’Agenzia Agorà, Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no-profit è un’associazione ex lege 383/00 avente per mission la progettazione, la gestione e la realizzazione di servizi e attività sociali. Iscritta alla prima classe dell’Albo Nazionale degli enti di Servizio Civile ex lege 64/01, in esecuzione del bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale, è indetta una selezione di n. 417 operatori volontari – da impegnare in 20 progetti di Servizio Civile Universale le cui schede progettuali sono pubblicate sul presente SITO. Per quanto concerne il Molise c’è un cospicuo numero di volontari che verranno reclutati nei progetti.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia in possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul SITO dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per qualsiasi informazioni rivolgersi a: 0825781351 (per le Regioni Lazio, Campania e Calabria) e allo: 08741970689 ( per le Regioni Molise e Abruzzo), oppure scrivere a agenzia.agora@gruppoawa.it.