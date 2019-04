Summer School Internazionali: bando all’Unimol

L’Università degli Studi del Molise ha pubblicato un bando che mette a disposizione delle proprie studentesse e dei propri studenti 30 borse di studio per partecipare a due Summer School internazionali finalizzate all’apprendimento ed al miglioramento della Lingua Inglese.

La prima a Dublino, nella capitale irlandese, l’altra nella città di Cork, nella contea omonima più grande e più meridionale d’Irlanda. Entrambi centri di cultura e affari, con paesaggi di estrema bellezza e ideali per imparare e abbinare esperienze e perfezionamento dell’inglese.

Si tratta di un’iniziativa che mette in evidenza ancora una volta l’impegno dell’Ateneo nel garantire una formazione di qualità ai propri iscritti, questa volta offendo loro un’occasione imperdibile per migliorare la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese grazie alla frequenza di corsi intensivi e all’immersione totale nel paese in cui la lingua viene parlata dai suoi abitanti.