TAR Molise, bando per tirocini formativi

E’ stato indetto un bando di selezione per n. 3 tirocini formativi riservato a laureati in giurisprudenza da espletarsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise con scadenza 16 novembre 2020.

Le domande per l’ammissione al periodo di formazione, da compilare utilizzando il modello allegato, dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, Via San Giovanni, s.n.c., Palazzo Poste, anche a mezzo pec (tarcbsegrprotocolloamm@ga-cert.it), entro e non oltre le ore 12,00 del 16/11/2020,v con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, ovvero una dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all’interessato.