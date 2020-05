Teramo: concorso per titoli e colloquio per 8 Dirigenti Informatici

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale’ di Teramo ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti di dirigente informatico per vari ambiti, a tempo pieno e determinato, per il Laboratorio ICT.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cioè il 26 giugno 2020.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo scrivendo una mail a: concorsi@izs.it o telefonando allo 0861 332348.