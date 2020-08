Wycon: cercasi Addetti Vendita e Store Manager con e senza esperienza

Wycon Cosmetics, la nota azienda del settore cosmetico, ha aperto nuove offerte di lavoro nei punti vendita e in sede. Previsti assunzioni e stage per Addetti Vendita e altre figure. Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso per lavorare nei negozi di make up e negli uffici.

Periodicamente, il Gruppo cerca personale interessato a lavorare nel settore cosmetico e del make up. Generalmente, le offerte di lavoro Wycon Cosmetics sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera e senza esperienza. Per questi ultimi vengono attivati, durante l’anno, anche tirocini. In questo periodo, ad esempio, sono diverse le selezioni in corso per assunzioni Wycon Cosmetics. Si ricercano vari profili per la copertura di posti di lavoro nei negozi del brand situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Veneto, Lazio, Lombardia e Campania, anche in vista di nuove aperture.

Sales assistant/Addetti vendita

I candidati ideali possiedono una reale conoscenza della cosmetica e del make up, e passione per il settore. Sono dotati di spiccate capacità di relazione e comunicazione, e di ottima presenza. Preferibilmente, hanno già lavorato nell’ambito di riferimento. Sedi di lavoro: Bologna, C.C Bellavita, C.C Due mari, C.C Katanè, C.C Perseo, C.C Sassari, C.C Valecenter, Castellammare, Como, Ferrara, Foggia Apulia, Milano stazione centrale, Molfetta, Olbia, Pontecagnano, Rimini, San Rocco al Porto, Varese.

Store manager

Le risorse ricercate hanno maturato esperienza nel ruolo o nella posizione di Vice Responsabile di punto vendita. Preferibilmente, provengono dal settore Retail. Possiedono un elevato standing e ottime doti di leadership. Sono fortemente interessati al settore cosmetico e del make up. Sedi di lavoro: C.C Auchan Sassari, C.C Bellavita, C.C Valecenter, C.C. Katanè, Como, Milano stazione centrale, Palermo Conca d’oro, Rimini, Roma, Salerno, Tor Vergata, Varese.

Per candidarsi alle offerte è necessario farlo attraverso il portale online.