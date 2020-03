Bando per operatori di accoglienza Mibact: 10 i posti per il Molise

E’ reperibile sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro il bando per operatori di accoglienza Mibact che mette a disposizione, sull’intero territorio nazionale ben 500 posti, di cui 10 in Molise, in particolare 8 su Campobasso e 2 a Isernia. I requisiti richiesti sono:

iscrizione negli elenchi del competente centro per l’Impiego;

età non inferiore ai 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media).

La procedura selettiva consisterà in un colloquio teso ad accertare conoscenze di base, capacità di affrontare problematiche lavorative di media complessità e la conoscenza della lingua inglese.

Per presentare la domanda, è necessario attendere che i Segretariati regionali del MIBACT inviino ai Centri per l’impiego una richiesta formale di avviamento alla selezione. La richiesta formale deve essere inviata entro il 21 Marzo 2020.

Una volta ricevuta la richiesta, i Centri per l’impiego devono attivare la selezione, pubblicando un Avviso Pubblico atto alla formazione di una graduatoria per un numero di candidati pari al doppio dei posti a disposizione.

Il sito da consultare è quello dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro all’indirizzo https://www.moliselavoro.it sezione Albo pretorio.