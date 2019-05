Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni ha chiesto di attivare le procedure per il reclutamento con contratto di lavoro indeterminato per due operai specializzati- Categoria B, a tempo parziale per 18 ore settimanali.

La selezione avrà luogo il 30 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Centro per l’Impiego di Termoli. Per la documentazione consultare l’Albo Pretorio dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro.