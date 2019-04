Comunicazione social di Ateneo: bando per borsa di ricerca all’Unimol

L’Università degli Studi del Molise ha pubblicato un bando per l’assegnazione, per titoli e colloquio, di una borsa di ricerca dal titolo “Comunicazione social di Ateneo” della durata di 11 mesi, eventualmente rinnovabili per un importo di 11mila euro. Il concorso è rivolto ai laureati in Scienze della Comunicazione o lauree equipollenti e tra i titolo valutabili c’è anche la partecipazione a master o corsi specifici. Dal 5 aprile, data di pubblicazione dell’avviso, ci sono venti giorni di tempo per rispondere e candidarsi.