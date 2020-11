Concorso pubblico per 110 operai all’Agenzia attività Forestali della Puglia

L’Agenzia Regionale attività irrigue e forestali della Puglia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, mediante concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di 110 unità di personale operaio CAT B/1 del CCNL Funzioni Locali, di cui n. 50 unità di personale a valere sulle annualità 2020/2021 e n. 60 unità per scorrimento graduatoria. Tra i requisiti richiesti il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono indicati nel bando integrale, approvati e pubblicato nel sito internet: www.arifpuglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.