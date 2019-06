MArteLive: Campobasso diventa palcoscenico per giovani artisti

Irrompe l'arte live nel centro storico di Campobasso. Torna in Molise il festival MArteLive, che da 18 anni continua a rivoluzionare il modo di concepire l'arte in Italia. Musica, teatro, cinema, fotografia, danza, street art, moda, pittura, letteratura: tutto il talento emergente in cinque serate.

Dal 1 al 5 luglio Piazzetta Palombo e la galleria di via Palombo accoglieranno le semifinali regionali di MArteLive: oltre 50 artisti in lizza per le finali molisane che apriranno le porte alla finalissima della Biennale MArteLive a dicembre nella Capitale. L’arte sta attraversando tutta l’Italia, vivacizzando le piazze e il mondo dei giovani. Anche il Molise si gioca le sue carte.

Le performance vedranno in azione i talenti regionali che hanno voglia, entusiasmo e potenziale per mettersi in mostra in un contesto organizzativo e ambientale ideale per tirare fuori il meglio dal proprio bagaglio artistico. È la continua ricerca di talenti che contraddistingue MArteLive sin dagli esordi, nel 2001, quando è nato il festival multi-artistico che, attraverso progetti speciali caratterizzati dalla compresenza di più discipline nello stesso luogo e nello stesso momento, ha smosso i canoni tradizionali di promozione dell’evento artistico e della valorizzazione del talento.

A Campobasso si annunciano cinque serate di arte e spettacolo live in contemporanea in quattro location diverse collocate nella stessa piazza: piazzetta Palombo, Zeppelin Pub, Circolo Arci Beatnik e galleria di via Palombo. Possono partecipare artisti fra i 18 e i 39 anni. La scadenza per iscriversi è fissata al 30 giugno. Queste le sezioni previste in Molise: musica, teatro, danza, cinema, letteratura, pittura, fotografia, moda, street art. E questi gli abbinamenti per serata: CINEMA/LETTERATURA, PITTURA&STREETART/DANZA, TEATRO/FOTOGRAFIA, MODA/DJ, MUSICA.

Si battaglierà per raggiungere le finali regionali d’inizio autunno e, in proiezione, guadagnare non solo le finali di Roma ma anche la robusta ricompensa di premi e altre opportunità, tra le altre premi in denaro e la possibilità di partecipare a diversi festival e produzioni, oltre che residenze artistiche, ingaggi e borse di studio. MArteLive attira migliaia di spettatori, e collabora con alcuni dei migliori artisti della scena contemporanea, scoprendo o lanciando giovani talenti. Campobasso e il Molise entrano, dunque, a pieno titolo nel contenitore multiforme della Biennale, per dare a tutti un luogo e un momento di totale condivisione del talento artistico. Gli artisti impegnati saranno attentamente osservati e valutati da una giuria composta da professionisti del settore. Inedito e promettente il contesto che ruota attorno alla meravigliosa piazzetta Palombo, un tempo Piazza dei Commestibili.

La quota di iscrizione per i contest artistici è a un costo agevolato entro il 30 giugno 2019.

Informazioni: iscrizioni@martelive.it – info@martelive.it – www.martelive.it – www.labiennale.eu – maurizio.cavaliere@martelive.it e 3479437967