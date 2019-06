MoliseInUnClick. Via al contest gratuito, in palio 300 euro

Racconta con uno scatto la tua idea di Molise sostenibile! Via all’edizione social del Concorso fotografico Tony Vaccaro, il noto fotoreporter italo americano di fama mondiale che ha le sue origini a Bonefro (CB).

L’edizione social del Concorso, che quest’anno è alla sua seconda edizione, è completamente gratuita ed è rivolta a chiunque ami immortalare scorci, persone, oggetti o sensazioni di questa bella regione.

L’iniziativa, lanciata da I Viaggi dell’Origano in abbinata con altri concorsi fotografici ed altri eventi, avrà il suo culmine nella giornata conclusiva del workshop dedicato alla fotografia e a Tony Vaccaro, il primo settembre prossimo, quando verranno presentate tutte le migliori performance portate avanti dai vari gruppi e partecipanti nel corso dell’estate. E sarà proprio durante la serata finale che verranno premiati tutti i concorrenti vincitori che, in vari modi, avranno vissuto in questi mesi una delle esperienze di fototurismo che vuole promuovere cultura, ma anche sviluppo.

E’ infatti il concetto di sviluppo sostenibile il tema del social contest che porterà al vincitore un premio di 300 euro. Nell’obiettivo ci saranno dunque i mille colori e le mille forme che fanno di questa piccola e deliziosa regione un territorio unico, genuino e ricco di valori. Tutti i dettagli sono sul sito.

In bocca al lupo!