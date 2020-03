Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ricerca di 10 unità da assumere in Molise

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per l’avviamento a selezione e l’assunzione a tempo pieno indeterminato di 10 unità – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Campobasso, Termoli ed Isernia, così ripartite: sede di Campobasso Direzione Regionale (n.4 posti), sede di Campobasso Comando Provinciale (n. 3 posti), sede di Isernia Comando Provinciale (n.3 posti), con la qualifica di operatore, ruolo degli operatori e degli assistenti, da assumere:

n. 4 presso la Direzione Regionale dei VV.F. di Campobasso. Competenti per le procedure i Centri per l’Impiego Campobasso, Termoli ed Isernia;

n. 3 presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Campobasso. Competenti per le procedure i Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli;

n. 3 presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Isernia. Competente per le procedure i Centri per l’Impiego di Isernia.

Mansioni e attività previste

Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico/professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l’esecuzione dei lavori può avvalersi dell’uso di macchine che richiedono la patente di guida. In relazione alle esigenze dell’ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall’amministrazione.

Si sottolinea che le domande potranno essere presentate esclusivamente nei giorni dal 20/04/2020 al 27/04/2020, ed il solo Centro Impiego di Campobasso anche il giorno 28/04/2020 per recuperare il giorno 23/04 che resterà chiuso per la ricorrenza del Santo Patrono, negli orari di apertura al pubblico dei Centri. Si ricorda, altresì, che in relazione alle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate dal Governo, i servizi dei Centri Per l’Impiego sono erogati esclusivamente per telefono ai seguenti numeri:

0874/1958403 (Centro per l’Impiego di Campobasso);

0875/478001 (Centro per l’Impiego di Termoli);

0865/252520 (Centro per l’Impiego di Isernia).

Inoltre si potrà accedere al rilascio delle certificazioni (mod. C/2 storico, scheda anagrafica professionale etc) inviando una richiesta motivata, con allegato un valido documento di identità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

certificazioni.cb@moliselavoro.it per il Centro per l’Impiego di Campobasso;

certicazioni.te@moliselavoro.it per il Centro per l’Impiego di Termoli;

certificazioni.is@moliselavoro.it per il Centro per l’Impiego di Isernia.

Infine, per il rilascio della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) on line, ai fini dell’attestazione dello stato di disoccupazione, gli utenti dovranno accedere al portale unico nazionale.