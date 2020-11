Ferrero, assunzioni a Balvano per produrre Nutella Biscuits

Il Gruppo Ferrero effettuerà nuove assunzioni in Basilicata per produrre i Nutella Biscuits. La nota azienda alimentare ha deciso di realizzare una nuova linea produttiva per aumentare la produzione del nuovo prodotto dolciario lanciato un anno fa, che ha avuto grande successo.

L’iniziativa creerà numerosi posti di lavoro nello stabilimento di Balvano (Potenza), dove si producono i Nutella Biscuits. Le nuove risorse andranno ad aggiungersi a quelle che già lavorano nell’impianto, che conta più di 400 dipendenti, portando a 230 i posti di lavoro Ferrero occupati per entrambe le linee che produrranno i biscotti Nutella.

Ferrero raccoglie le candidature tramite il portale web dedicato al recruiting (Lavora con noi). La piattaforma è dedicata alle offerte di lavoro Ferrero, a cui è possibile candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.