FIAT: 37 posti di lavoro e stage per candidati senza esperienza

La Fabbrica Italiana Automobili Torino seleziona personale per assunzioni presso le varie società che ne fanno parte. Le offerte di lavoro Fiat sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, opportunità di stage. Al momento, ad esempio, sono disponibili diverse offerte di lavoro in Emilia Romagna e Piemonte. I candidati selezionati potranno lavorare nei settori R&D, Human Resources, Aftersales, Powertrain, Engineering e Finance.

Gli interessati alle future assunzioni Fiat e alle opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.