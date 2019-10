“La gestione delle risorse umane nelle associazioni, workshop formativo

Sostenere gli enti del Terzo Settore promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento. Iniziative utili a far conoscere le attività delle associazioni e a portarle avanti con professionalità. Questa la mission che il CSV Molise persegue da anni e che trova riscontro anche nell’iniziativa che sta per partire.

È tutto pronto infatti per il whorshop formativo dal titolo ‘La gestione delle risorse umane nelle ODV’, corso finalizzato a far acquisire ai volontari conoscenze teoriche sulla gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi del Terzo Settore e a far sviluppare competenze di base sul team working.

«Le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale sono caratterizzate da contesti organizzativi in cui intervengono persone con diverse qualifiche, funzioni e ruoli – l’introduzione degli esperti dello studio Aliante -. In questo senso la convivenza che si crea tra gli operatori non può essere considerata una ‘variabile’ irrilevante rispetto alle attività che si offrono, al contrario è un elemento prioritario da cui partire per orientare le persone a riflettere sul proprio metodo di lavoro ed eventualmente crearne uno condivisibile rispetto alla mission associative».

In quest’ottica durante il workshop verranno presentate le principali problematiche relative al lavoro di gruppo. Inoltre saranno offerti gli strumenti di analisi e di intervento rispetto alle modalità relazionali più efficaci nella gestione del personale e nella ricerca delle motivazioni.

Il corso è rivolto a operatori e dirigenti delle organizzazioni aderenti al CSV Molise, si articolerà in due moduli da quattro ore l’uno per ogni sede (Campobasso, Isernia e Termoli) ed è prevista la partecipazione di un numero massimo di 20 partecipanti per ogni sede.

Gli incontri saranno gestiti dallo staff di Aliante, studio di formazione e consulenza, di Roma, che da anni opera nel campo del Terzo Settore.

Queste le date e gli orari previsti:

TERMOLI: 5 e 11 novembre 2019, ore 15.00/19.00 in via Del Molinello, 1

CAMPOBASSO: 6 e 12 novembre 2019, ore 15.00/19.00 in viale Manzoni, 129

ISERNIA: 19 e 20 dicembre 2019, ore 15.00/19.00 in via Pietro Patriarca, 34