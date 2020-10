Unimol e acquisto di dispositivi digitali: bonus per un massimo di 250 euro alle matricole

Si amplia e si arricchisce di vantaggi e opportunità il piano dell’Università degli Studi del Molise avviato per accompagnare la ripresa delle attività accademiche e sostenere e incrementare, al contempo, iniziative e politiche di diritto allo studio. Un piano che, ovviamente, ha posto al centro di tutti gli interventi la comunità studentesca, insieme alle famiglie. Un ventaglio di azioni partito dall’impegno di garantire la didattica in sicurezza, per tutti, con aule e spazi nuovi, riqualificati e funzionali, al potenziamento delle infrastrutture informatiche e digitali per assicurare la didattica on line.