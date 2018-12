Il Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un bando per un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquecentoquarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D da impiegare presso il servizio sanitario della regione. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, esclusivamente tramite procedura telematica, entro il 10 gennaio.