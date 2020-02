Intesa San Paolo, selezione di personale in tutta Italia

Nuove opportunità di lavoro in banca con Intesa San Paolo. Il noto istituto di credito italiano ha aperto nuove selezioni di personale. Si ricercano varie figure per assunzioni presso le proprie sedi e gli sportelli sul territorio nazionale.

In questo periodo Intesa SanPaolo seleziona varie figure per la copertura di posti di lavoro in Lombardia, presso la sede di Milano, e in Veneto, Piemonte, Lazio e altre sedi sul territorio nazionale. Intesa San Paolo offre anche opportunità di lavoro a candidati appartenenti alle categorie protette (L. 68/99), con conoscenze informatiche e familiarità con la lingua inglese. Il Gruppo, durante l’anno, valuta costantemente questi profili per inserirli presso gli sportelli e le direzioni centrali presenti su tutto il territorio nazionale.

Vi ricordiamo che l’istituto cerca anche, durante l’anno, figure disponibili a lavorare all’estero, in Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi. I profili ricercati sono molti, basta collegarsi al sito e accedere all’area dedicata alle posizioni ricercate.