Lavorare con Swarovski, tante posizioni aperte

Swarovski è un brand specializzato nella creazione e commercializzazione di collezioni di prodotti di cristallo di alta qualità ed è alla ricerca di personale da assumere nei punti vari punti vendita e presso la sede centrale.

Swarovski seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nei negozi e presso le proprie sedi. Al momento, ad esempio, il Gruppo è alla ricerca di Addetti Vendita e altri profili per assunzioni. Periodicamente l’azienda cerca anche giovani per stage. I tirocini sono retribuiti, hanno per lo più una durata di 3 / 6 mesi e prevedono un orario di lavoro full time. Le selezioni sono attive in diverse regioni italiane tra cui Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto. Gli interessati alle future assunzioni Swarovski e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle selezioni in corso del Gruppo, Swarovski “Lavora con noi”, e registrando il cv nell’apposito form online.

Mentre la raccolta delle candidature generali per lavorare in Swarovski viene effettuata, generalmente, attraverso la sezione Swarovski Lavoro. Attraverso di essa, infatti, è possibile prendere visione delle posizioni aperte, effettuando anche una ricerca tematica degli annunci, per area geografica, funzione aziendale, data di pubblicazione, lingua e parole chiave, e rispondere online a quelli di interesse, inserendo il curriculum vitae nel data base del Gruppo, anche in vista di prossime selezioni di personale.