Mibact: avviso di selezione di dirigenti per istituti culturali

Il Mibact, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha indetto una selezione pubblica internazionale per il conferimento di incarichi dirigenziali per i seguenti istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale:

a) con qualifica di uffici di livello dirigenziale generale:

1. Galleria Borghese;

2. Museo Nazionale Romano;

3. Vittoriano e Palazzo Venezia.

b) con qualifica di uffici di livello dirigenziale non generale:

1. Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini;

2. Galleria nazionale delle Marche;

3. Museo archeologico nazionale di Cagliari;

4. Museo nazionale d’Abruzzo;

5. Museo nazionale di Matera;

6. Palazzo Ducale di Mantova;

7. Palazzo Reale di Napoli;

8. Parco archeologico di Ostia antica;

9. Parco archeologico di Sibari;

10. Pinacoteca nazionale di Bologna.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura sul sito del Ministero entro il termine del 3 marzo 2020.