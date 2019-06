Unimol, bandi per contratti di insegnamento in pedagogia, psicologia e didattica speciale

L’Università degli Studi del Molise ha pubblicato all’albo un bando per contratti di insegnamento nell’ambito del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2018-2019. Tali contratti verranno assegnati ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli insegnamenti messi a bando, differenti per infanzia-primaria e secondaria) sono: Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe; Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali; Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo; Pedagogia della relazione d’aiuto; Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento; Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica; Neuropsichiatria infantile.

La scadenza del bando è fissata per il 28 giugno.