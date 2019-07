Auser Larino: la Fibromialgia, dalla parte di che ne soffre

Una patologia silente, subdola, ma presente e invalidante che colpisce un numero alto di persone soprattutto donne. Per tanti anni la patologia è stata sottovalutata riconducendola ad un fenomeno di isteria o una sorta di dubbio medico non riconosciuto. I sintomi caratteristici della Fibromialgia sono il dolore diffuso accompagnato da insonnia e stanchezza cronica. Il dolore ha localizzazione incerta e viene spesso riferito genericamente a nuca e spalle. L’esordio è graduale, diffuso e molto fastidioso e il dolore, non di rado si presenta sensibile a fattori climatici e ambientali, dura mesi e non è influenzato dal riposo. Alcuni pazienti affermano di avvertire dolore “sempre e dappertutto” e frequentemente associati alla fibromialgia sono la cefalea, i disturbi intestinali, la dismenorrea, l’ansia e/o la depressione. Una patologia in via di evoluzione e di riconoscimento, da parte del Ministero della salute, come malattia invalidante e consecutivo inserimento nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Diventa così la festa Auser, ancora una volta, un’occasione propedeutica alla sensibilizzazione della comunità oltre un “luogo” di confronto grazie alla presenza di due relatori di spicco come il dott. Franco Paoletti, Direttore Reumatologia Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone e il dott. Girolamo Baldassarre Psicologo-Dirigente Consultorio familiare di Larino e Docente di “Psicologia dello sviluppo” Università degli Studi del Molise.

L’incontro, dal titolo LA FIBROMIALGIA: DALLA PARTE DI CHI NE SOFFRE – che cos’è e come affrontarla, è aperto al pubblico e moderato da Graziella Vizzarri, (Auser Larino) e si terrà alle ore 10.30 presso il Ristorante-pizzeria Forum.